Малинин рассказал о своих впечатлениях от первой встречи со Снуп Доггом во время ОИ-2026

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, как произошла его первая встреча с рэпером Снуп Доггом во время Олимпийских игр – 2026 в Италии.

«Честно, я был в шоке. Я закончил одну из тренировок на Играх, и вдруг ко мне подошёл человек из моей команды и сказал: «Здесь Снуп Догг. Хочешь с ним встретиться?» У меня просто не было слов. Он для меня как вдохновение, кумир, вообще всё. И потом я захожу в комнату. И первое, что я вижу — он стоит там, а у него футболка с моим лицом на груди. Это было круто. Ну правда. Это просто взорвало мне мозг. Огромное вдохновение — встретиться с ним. Он такой позитивный, потрясающий человек. Он дал мне столько советов, и я советую каждому попробовать с ним познакомиться. Он просто невероятный», – сказал Малинин во время мероприятия Saatva’s Fireside Chat.