Илья Малинин рассказал, как появилось его прозвище Quadg0d

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин рассказал, как он придумал себе прозвище Quadg0d (Король четверных. – Прим. «Чемпионата») в одной из социальных сетей.

«Это случилось, когда я впервые приземлил четверной прыжок, и всё произошло совершенно естественно. Я такой: «О, я сделал квад. Может, мне стоит поменять ник так, чтобы в нём было слово «quad» («четверной». – Прим. «Чемпионата»)». Первая мысль, которая пришла мне в голову, была «Quadg0d». Ну окей, давайте поставим. Тогда я был совсем юн, пустоголовый, я вообще не думал — просто поставил. Сначала я даже не смог его использовать, потому что кто-то уже занял это имя. Я подумал: «О, тогда просто добавлю ноль, почему бы и нет?» Так и появился этот ник, и с тех пор он мотивирует меня просто делать то, что я делаю сегодня», – сказал Малинин во время мероприятия Saatva’s Fireside Chat.

