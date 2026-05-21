Алина Горбачёва впервые вышла на лёд после тяжёлой травмы и операции

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 в одиночном катании Алина Горбачёва опубликовала видео, в котором показала, что впервые за долгое время вышла на лёд.

«Всем привет! Сегодня я впервый раз вышла на лёд спустя полгода. Ура! Так скучала по льду», – сказала Горбачёва в видео, размещённом в её телеграмм-канале.

Горбачёва получила травму колена во время одной из тренировок в начале сезона-2025/2026. В январе 2026 года, фигуристка отправилась в Германию, где перенесла операцию на мениске. Из-за травмы она не смогла принять участие в чемпионате России, который прошёл в декабре 2025 года в Санкт-Петербурге и последующих внутрироссийских соревнованиях.

