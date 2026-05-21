Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губерниев — о спортивной школе имени Загитовой: кем она там будет?

Губерниев — о спортивной школе имени Загитовой: кем она там будет?
Комментарии

Советник министра спорта Дмитрий Губерниев рассказал о возможном менеджерском будущем фигуристки Алины Загитовой.

Как оцените менеджерское будущее Алины Загитовой в строящейся школе?

— Вопрос в том, будет ли она этим заниматься. Школа носит ее имя. Она будет тренером, директором – кем она там будет? И будет ли она там вообще? Надо понять, что она там будет делать. В любом случае спортсменка она выдающаяся. Алина Загитова – это настоящий бренд, в ее школу пойдут заниматься дети.

Но я думаю, что не Алиной Загитовой единой, не так ли? Там будут тренеры, специалисты, и уже Министерство спорта Татарстана будет вести работу. Татарстан – республика спортивная, все всё знают и понимают. Вопрос в том, в каком качестве там будет принимать участие Алина Загитова: в образе свадебной генеральши – это одна история, в роли действующего организатора, директора, менеджера – другая история, — приводит слова Губерниева «Татар-информ».

Материалы по теме
Алине Загитовой — 24! Вспоминаем титулы и достижения фигуристки
Истории
Алине Загитовой — 24! Вспоминаем титулы и достижения фигуристки
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android