Фигуристка Вероника Жилина получит возможность выступать за Азербайджан

Российская фигуристка Вероника Жилина получила релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за сборную Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

На заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), состоявшемся в четверг, 21 мая, 18‑летней спортсменке было выдано открепление.

Вероника Жилина — чемпионка России среди юниоров (2019, 2020), победитель этапа юниорского Гран‑при в Словакии (2021), серебряный призёр юниорского чемпионата России (2023), победитель финала юниорского Гран‑при «Кубок Федерации» (2023) и победитель командного зачёта на чемпионате России по прыжкам (2022).

