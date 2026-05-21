Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Российский фигурист Александр Плющенко на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

По информации источника, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) дала Плющенко-младшему открепление на заседании исполкома организации, которое состоялось сегодня, 21 мая.

Александру Плющенко 13 лет. Со следующего сезона он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, для этого ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это от Международного союза конькобежцев (ISU).

Отметим, что сын Евгения Плющенко Александр практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.