Фигуристка Кира Трофимова будет выступать за Беларусь. ФФККР выдала релиз для перехода

Российская фигуристка Кира Трофимова получит возможность представлять Беларусь на международном уровне — 21 мая Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выдала спортсменке необходимый релиз. Об этом стало известно из источника, предоставленного «РИА Новости Спорт».

Кира Трофимова — бронзовый призёр этапа юниорского Гран‑при России (в Уфе), участница первенства России (шестое место с результатом 199,22 балла в 13 лет), член юниорской сборной России; тренируется в академии Евгения Плющенко («Ангелы Плющенко»), имеет спортивное звание «кандидат в мастера спорта», представляет Московскую область (г. Одинцово).

