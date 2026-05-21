Дмитрий Губерниев отреагировал на решение сына Плющенко выступать за Азербайджан

Телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о получении возможности сыном фигуриста Евгения Плющенко Александра представлять Азербайджан на международном уровне.

«Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан!!! Инфа прошла!!! Ну и что??? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может, бизнес или любовь к Баку… Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья….» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

О возможности 13-летнего Александра Плющенко представлять Азербайджан стало известно сегодня, 21 мая. Чтобы окончательно закрепить за собой данное право, ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это, от Международного союза конькобежцев (ISU).

