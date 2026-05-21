Евгений Плющенко отреагировал на смену сыном спортивного гражданства на Азербайджан

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко прокомментировал новость о получении своим сыном Александром Плющенко возможности представлять Азербайджан на международном уровне.

«Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша ещё очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и, таким образом, отсидел карантин. Ничьё место не занимал, занимался в моей частной академии», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

О возможности 13-летнего Александра Плющенко представлять Азербайджан стало известно сегодня, 21 мая. Чтобы окончательно закрепить за собой данное право, ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это от Международного союза конькобежцев (ISU).

Отметим, что Александр практически не принимал участия в официальных стартах на всероссийском уровне, однако выступал в ледовых шоу.