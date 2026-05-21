Главная Фигурное катание Новости

«Там нет конкуренции». Тарасова — о решении сына Плющенко перейти в Азербайджан

«Там нет конкуренции». Тарасова — о решении сына Плющенко перейти в Азербайджан
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о получении сыном фигуриста Евгения Плющенко Александром возможности представлять Азербайджан на международном уровне.

«У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

О возможности 13-летнего Александра Плющенко представлять Азербайджан стало известно сегодня, 21 мая. Чтобы окончательно закрепить за собой данное право, ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это, от Международного союза конькобежцев (ISU).

