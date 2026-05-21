Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я был и остаюсь русским». Плющенко-младший — о переходе в сборную Азербайджана

«Я был и остаюсь русским». Плющенко-младший — о переходе в сборную Азербайджана
Комментарии

Александр Плющенко, фигурист и сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, прокомментировал новость о своём переходе под флаг Азербайджана.

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы. Очень хочется, чтобы к нам в Россию, в наши ледовые академии «Ангелы Плющенко» приезжало как можно больше спортсменов из разных стран мира. В этот раз было уже 11 стран на кэмпе у папы с Алексеем Николаевичем Мишиным. Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет.

Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись. Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — цитирует Плющенко-младшего «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android