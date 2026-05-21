Главная Фигурное катание Новости

Тарасова отреагировала на новость о смене Плющенко-младшим гражданства

Тарасова отреагировала на новость о смене Плющенко-младшим гражданства
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о смене гражданства Александром Плющенко с российского на азербайджанское.

— У Александра Плющенко есть родители, они выбирают его путь. Я понимаю, для чего это сделано, но говорить не буду. Пока преждевременно.

— Это потеря для нашего фигурного катания?
— Не говорите глупости. Ну ей-богу! Я вас умоляю. Ну какая может быть потеря? — приводит слова Тарасовой Sport24.

Александр — сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко. 21 мая стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России одобрила фигуристу переход под другой флаг.

Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
