«Я бы так не поступил». Васильев — о переходе Александра Плющенко в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев негативно отреагировал на новость о смене фигуристом Александром Плющенко спортивного гражданства.

«Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более что парень ещё молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьёзно заниматься фигурным катанием. И ему стоило ещё подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения. Я думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации. Очень странное решение», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».