Вайцеховская прокомментировала новость о смене Плющенко-младшим гражданства

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала новость о смене гражданства Александром Плющенко.

«С некоторых пор мы как-то автоматически стали расценивать переходы фигуристов под другие флаги с позиции «потеря» или «не потеря». Хотя на самом деле предсказывать, какой результат в перспективе может показать тот или иной фигурист, сменив страну, — дело не слишком симпатичное с точки зрения элементарной спортивной этики. Особенно когда человек не ломает при расставании отношений с наставниками, никого не предаёт, платит по счетам. Не сжигает за собой мосты, проще говоря. Мир фигурного катания при всей популярности вида спорта крошечный. Никогда не знаешь, как и на каком временном витке судьба столкнёт тебя с тем, кому ты когда-то бросил в спину: «Не потеря!»

Можно иронизировать на тему «Плющенко и Азербайджан», хотя на самом деле интересная наблюдается штука: с тех самых пор, как российские (и не только) атлеты стали менять спортивное гражданство, в фигурном катании стала выстраиваться фактически клубная система, где вместо названий клубов фигурируют страны. Если смотреть на ситуацию с этой позиции, становится даже интересно, какая из команд первой соберёт покер, способный принести медаль на ОИ. Грузии не удалось, например.

Что до перспектив Плющенко-младшего, у него, как мне кажется, есть главное — он умеет работать. А дальше — поживём — увидим…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.