«Финансовый страх — кредитная зависимость». Евгения Медведева — об отношении к деньгам

«Финансовый страх — кредитная зависимость». Евгения Медведева — об отношении к деньгам
Комментарии

Обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр — 2018 фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к деньгам.

– А сама в долг брала?

– Нет, никогда вообще.

– Ни у людей, ни у банков? Кредитов никогда не было?

– Нет. Самый большой страх – это ипотека, кредиты, вот это всё.

Повезло очень. Да, в детстве было тяжело, было сложно, но у нас всегда была своя жилплощадь. Не было такого, что с нуля нужно было зарабатывать на свою жизнь. Возможно, тогда ипотека имела смысл.

Бабушка всегда обладала своей жилплощадью. Бабушка в своё время очень хорошо зарабатывала, у нее была своя компания, и в тот момент она успела приобрести хорошее жильё. Квартира была старая, обшарпанная, еще с бабушкиной молодости, но тем не менее – квартира была своя. Без какого-то мегаремонта, живность тоже всякая бегала, но тем не менее это не ипотечная, не съёмная. Своя.

За всю мою жизнь ни разу на съемной квартире я не жила. Это вот огромный плюс.

– Выявили финансовый страх: кредитная зависимость.

– Сто процентов, – рассказала Медведева на ютуб-канале «На личный счет».

