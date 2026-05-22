Александр и Евгений Плющенко закрыли аккаунты в социальных сетях

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли свои аккаунты в Инстаграме*. Теперь к ним на страницы можно зайти после одобрения запроса на подписку.

Это произошло в четверг, 21 мая, спустя несколько часов после того, как стало известно о том, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство.

Александру Плющенко 13 лет. Со следующего сезона он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, для этого ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это, от Международного союза конькобежцев (ISU).

Инстаграм* — принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.