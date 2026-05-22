Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр и Евгений Плющенко закрыли аккаунты в социальных сетях

Александр и Евгений Плющенко закрыли аккаунты в социальных сетях
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли свои аккаунты в Инстаграме*. Теперь к ним на страницы можно зайти после одобрения запроса на подписку.

Это произошло в четверг, 21 мая, спустя несколько часов после того, как стало известно о том, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство.

Александру Плющенко 13 лет. Со следующего сезона он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, для этого ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это, от Международного союза конькобежцев (ISU).

Инстаграм* — принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Материалы по теме
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android