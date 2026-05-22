«Так и живём». Елизавета Туктамышева опубликовала фото с Петром Гуменником

Комментарии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в социальных сетях опубликовала совместные фото с чемпионом России Петром Гуменником.

Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

«Так и живём», – подписала снимки Туктамышева.

Ранее СМИ приписывали Елизавете и Петру роман, но сами фигуристы никак не комментировали свои отношения.

Елизавета Туктамышева в 2023 году объявила о приостановке карьеры и с тех пор не участвовала в официальных соревнованиях, однако в 2025 году она официально заявила о завершении. На текущий момент она работает тренером в штабе своего наставника Алексея Мишина и принимает участие в ледовых шоу.

Пётр Гуменник на Олимпиаде-2026 занял шестое место. После этого он в третий раз в карьере выиграл финал Гран-при России.

