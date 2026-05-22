Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Роднина — о смене гражданства А. Плющенко: дочка Тутберидзе за кого только не выступала

Роднина — о смене гражданства А. Плющенко: дочка Тутберидзе за кого только не выступала
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о смене спортивного гражданства Александром Плющенко, сыном Евгения Плющенко.

«По поводу Саши Плющенко к нам в федерацию поступило заявление о переходе в другую сборную и о снятии его с тех пособий, которые он получал как спортсмен. Конкретно решение о переходе приняла именно ФФККР, хотя своё мнение мы тоже высказали. Это было коллегиальное решение, а ознакомиться с ним можно на сайте нашей федерации.

Россия теряет талантливого фигуриста? Не понимаю, почему в таких случаях всегда говорят о потере. Мы никогда не останавливали миграцию людей ни на уровне страны, ни в спорте. В этой ситуации решение приняли его родители, которые и несут за него ответственность.

Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что её переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у неё ещё и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик», — приводит слова Родниной Sport24.

Материалы по теме
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Сын великого чемпиона меняет флаг. Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android