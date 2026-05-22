Главная Фигурное катание Новости

Сёма Уно и Марин Хонда будут выступать вместе в танцах на льду

Сёма Уно и Марин Хонда будут выступать вместе в танцах на льду
Японские фигуристы Сёма Уно и Марин Хонда сообщили, что в следующем сезоне будут вместе выступать в танцах на льду.

«Сёма Уно и Марин Хонда создали танцевальную пару и решили принять участие в новом сезоне. Октябрь 2024 года. С того дня, как мы приняли это решение, мы посвятили себя танцам на льду в стремлении попасть на Олимпийские игры. Каждый день мы движемся вперёд с твёрдой решимостью, сталкиваясь с новыми испытаниями. За время нашей спортивной карьеры мы пережили широкий спектр эмоций, были как трудные моменты, так и радостные. Нас двое, мы можем разделить чувства друг с другом, и мы продолжим создавать моменты, которыми сможем гордиться. Игра началась», – написали фигуристы в своих соцсетях.

Напомним, Уно — двукратный чемпион мира в одиночном катании, многократный призёр Олимпийских игр, победитель чемпионата четырёх континентов. Весной 2024 года фигурист объявил о завершении карьеры. Хонда — чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании, также не выступавшая на соревнованиях после 2024 года.

Двукратный чемпион мира может спасти Японию на ОИ. Уно вернётся в спорт — и сразу в танцы?
