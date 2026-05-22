«Многие путают спортсменов с блогерами». Медведева — об отказах фанатам в фото

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему может отказать в совместной фотографии с фанатами.

«Вот, например, я сижу в ресторане — и ко мне за стол просто подсаживается женщина, и такая [говорит]: «Женечка, мы вас так любим! Фотку можно?» Я говорю «нет», и она начинает злиться: «А что это нет?» Я говорю: «А что это да? Здравствуйте, во-первых» — «Ну, вы неправильно, Женечка, себя ведёте, это же ваша работа». Это реальная история, и я долго рефлексировала. Думаю: я отказала человеку — наверное, не надо так было. А потом я думаю: а в чём действительно заключается моя работа?

Моя работа заключается в том, чтобы хорошо комментировать соревнования, хорошо вести турниры. Моя работа заключается в том, чтобы — вот я была в спорте — хорошо представлять свою страну на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.

И если бы это была автограф-сессия, которая запланирована и действительно является моей работой, я бы себя так не повела. Но тут я сижу вместе со своим мужем, ужинаю, а к нам подсаживается женщина, например. Это уже немного другое.

Многие, наверное, путают спортсменов с блогерами», — рассказала Медведева в интервью YouTube-каналу «На личный счёт».