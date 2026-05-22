Минерва Хазе и Никита Володин продолжат карьеру до Олимпиады-2030

Бронзовые призёры Олимпиады-2026, чемпионы Европы 2025 года немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин сообщили, что продолжат карьеру до зимних Олимпийских игр 2030 года во Франции.

«Ещё четыре года. Теперь это официально. Мы много думали и решили вместе: наша совместная поездка ещё не закончена. Мы чувствуем, что показали еще не всё, что есть в нас. Увидимся в следующем сезоне!» — написала Хазе в социальных сетях.

Напомним, Хазе и Володин — чемпионы мира 2026 года, также пара выиграла серебряные медали в 2025 году и бронзу в 2024-м. На Олимпиаде-2026 немецкий дуэт завоевал бронзу.

