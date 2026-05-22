Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента ФФККР

Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сообщает пресс‑служба организации.

Отчётно‑выборная конференция ФФККР прошла 22 мая в Москве. По итогам голосования Сихарулидзе единогласно переизбран на пост президента организации.

В апреле 2023 года Сихарулидзе назначили исполняющим обязанности президента ФФККР. Временное управление перешло к нему после смерти Александра Горшкова, бессменно возглавлявшего федерацию с июня 2010 года. В феврале 2025 года Сихарулидзе избрали главой организации.

Антон Сихарулидзе — олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002, двукратный чемпион мира и Европы в парном катании.