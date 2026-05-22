Сихарулидзе отреагировал на победу в выборах президента ФФККР

Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе прокомментировал победу в выборах на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Приятно, что все мои коллеги из 77 регионов нашей страны доверили мне дальше помогать фигурному катанию. Мне это, конечно, приятно, я им сказал – надеюсь, что это от души. Я люблю этот вид спорта, я люблю ребят, мне бы очень хотелось продолжить эту работу. Я пока только год полноценно имел возможность помогать федерации, для меня было бы важно, чтобы мы смогли вывести ребят на международную арену и в течении четырёх лет подготовить команду к Олимпийским играм 2030 года, выступить там, доказать, что мы умеем кататься. Сейчас для меня было важно продолжить эту работу, потому что в ином случае она была бы недоделана, и слава богу, что весь наш коллектив дал мне такое право», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

