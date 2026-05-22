Сихарулидзе: ISU весной или к началу лета точно примет решение по нашим юниорам

Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе, переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), рассказал о возможном выступлении юниоров на международных соревнованиях.

«Про даты не буду говорить, неправильно обнадёживать людей конкретными датами, они частенько переносятся, что-то смещается. Но я думаю, что ISU этой весной или к началу лета точно примет решение по нашим юниорам. Вообще не вижу никаких противоречий, но я и по взрослым спортсменам не вижу. Надежда у нас есть и на то, что наши взрослые спортсмены как можно быстрее начнут выступать. Но сейчас обстановка такая, и взаимодействие такое с международной федерацией, что действительно позволяет говорить о том, что мы должны скоро начать выступать на международной арене. Наш диалог с ними, я надеюсь, это не пустые слова, он идёт постоянно», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.