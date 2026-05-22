«Если это кого-то подбешивает — ну ладно». Сихарулидзе — о диалоге ФФККР и ISU

Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе, переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), прокомментировал отношение Международного союза конькобежцев (ISU) к развитию российского фигурного катания.

«Всё руководство международной федерации с восхищением смотрит на то, как мы смогли устоять и развиться в тот момент, когда всё фигурное катание должно было бы закончиться. В руководстве международной федерации очень много людей, которые любят фигурное катание, президент ISU с огромным уважением и восхищением смотрит на наши соревнования, на наши полные трибуны, на количество просмотров. Это основной критерий для международной федерации. Получается, что мы в России развиваем фигурное катание как никто в мире. Разве это не является критерием снятия этого некорректного недопуска? Спортсмены, тренеры, журналисты, зрители – всё это развивается активнее, быстрее и современнее, чем во всём мире. Об этом должна переживать международная федерация, в этом заключается в том числе её функция. Они действительно это видят, это правда, если кого-то это подбешивает немного – ну ладно. Те, кто действительно думает о работе, их это радует, они говорят, что готовы использовать нашу модель. У нас идёт настоящий деловой диалог. Мне кажется, мы прорвёмся», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.