Трусова и Валиева планируют принять участие в следующем сезоне

Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева могут принять участие в следующем сезоне Гран-при России по фигурному катанию. Об этом заявил президент ФФККР Антон Сихарулидзе на пресс-конференции.

«И Камила Валиева, и Саша Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон. Они написали соответствующие заявления. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки — нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях. Мы видели их в шоу — они в порядке. И составят конкуренцию», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.