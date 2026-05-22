ФФККР может подать иск в CAS, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов

Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе, переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), заявил, что организация может подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), если российских фигуристов не допустят до мировых стартов.

«Я очень надеюсь, что с юниорами шансы категорически велики. Если МОК выпустит декларацию о том, что они рекомендуют всем международным федерациям снимать санкции с российских и белорусских спортсменов, это тоже будет иметь огромное значение и продвинет наш вопрос, потому что международная федерация ориентируется на МОК.

Дедлайна нет? Нам удалось единственным из зимних федераций создать условия для того, чтобы нашим спортсменам выступить на зимних Олимпийских играх. Мы к этому подошли путём диалога, мы не подавали в суд. Но мы всё же понимаем, что время идёт, мы с огромной надеждой смотрим на международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдёт, мы будем думать о том, чтобы подавать в международный суд», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.