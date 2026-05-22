Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ФФККР может подать иск в CAS, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов

ФФККР может подать иск в CAS, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов
Комментарии

Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе, переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), заявил, что организация может подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), если российских фигуристов не допустят до мировых стартов.

«Я очень надеюсь, что с юниорами шансы категорически велики. Если МОК выпустит декларацию о том, что они рекомендуют всем международным федерациям снимать санкции с российских и белорусских спортсменов, это тоже будет иметь огромное значение и продвинет наш вопрос, потому что международная федерация ориентируется на МОК.

Дедлайна нет? Нам удалось единственным из зимних федераций создать условия для того, чтобы нашим спортсменам выступить на зимних Олимпийских играх. Мы к этому подошли путём диалога, мы не подавали в суд. Но мы всё же понимаем, что время идёт, мы с огромной надеждой смотрим на международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдёт, мы будем думать о том, чтобы подавать в международный суд», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Сихарулидзе: ISU весной или к началу лета точно примет решение по нашим юниорам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android