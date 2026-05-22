Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя, выступая за Азербайджан

Сихарулидзе пожелал сыну Плющенко реализовать себя, выступая за Азербайджан
Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе, переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), высказался по поводу решения сына фигуриста Евгения Плющенко Александра реализовать себя, выступая за Азербайджан.

«Саша Плющенко — юный парень, у нас существуют правила перехода. Он не участвовал в соревнованиях, не состоит в сборной, в этом году не участвовал активно во всероссийских соревнованиях. Он несовершеннолетний, родители принимают решение. Да, он получил азербайджанский паспорт. Учитывая все правила, мы легитимно дали Саше возможность выступать за Азербайджан. Он не нарушил никаких правил. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

