Сихарулидзе поедет на конгресс ISU. Он пройдёт в июне на Канарских островах

Олимпийский чемпион (2002) и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подтвердил, что поедет на конгресс ISU, который пройдёт в июне на Канарских островах.

«Да, очень скоро будет конгресс ISU, важный конгресс – там будут избирать президента ISU, совет ISU, это основной руководящий орган. Также сейчас ведётся обсуждение того, что на этом конгрессе могут быть озвучены изменения в правилах фигурного катания, они могут претерпеть серьёзные изменения. Это уже немного другое фигурное катание. Вполне возможно, зритель не так чётко сможет увидеть эти изменения, но для спортсменов, тренеров, судей они серьёзные. Но эти изменения принимает совет ISU. Мы свои предложения касаемо изменений правил внесли, всё сделали вовремя, ведём диалог с нашими коллегами. Как всё получится, предсказать невозможно.

Мы обязательно поедем туда, более того, мы будем предлагать наших российских представителей в техкомитеты. Ситуация не сильно благоприятствует нам, но мы сделаем всё, что возможно», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

