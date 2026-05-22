Олимпийский чемпион (2002) и действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал о вариантах календаря на следующий сезон.

«Серия Гран‑при России сохранится в любом случае. У нас два сценария: если нас допускают [на международные турниры под эгидой ISU], надо будет менять свой календарь. Если продолжаем выступать в России, тогда ничего не меняется. Все соревнования будут — и спортивные, и игровые. У нас есть возможность провести все соревнования. Изменения будут, но не серьёзные», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.