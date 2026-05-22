Олимпийский чемпион (2002) и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался об объединении федераций.

«Дегтярёв поддерживает нас, мы часто с ним общаемся. Он скрупулёзно спрашивает о всех соревнованиях. Если говорить про объединение федераций, нас это не касалось, мы не участвовали в диалоге. Мы понимаем, что во многих странах есть федерация фигурного катания и отдельно — федерация конькобежцев. У нас нет проблем: налажен диалог с ISU, они долгие годы имеют взаимоотношения с ФФККР отдельно. Цель какая? Я не могу для себя сформировать цель объединения. У нас разные виды спорта», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.