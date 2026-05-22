Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе высказался об объединении федераций

Сихарулидзе высказался об объединении федераций
Комментарии

Олимпийский чемпион (2002) и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался об объединении федераций.

«Дегтярёв поддерживает нас, мы часто с ним общаемся. Он скрупулёзно спрашивает о всех соревнованиях. Если говорить про объединение федераций, нас это не касалось, мы не участвовали в диалоге. Мы понимаем, что во многих странах есть федерация фигурного катания и отдельно — федерация конькобежцев. У нас нет проблем: налажен диалог с ISU, они долгие годы имеют взаимоотношения с ФФККР отдельно. Цель какая? Я не могу для себя сформировать цель объединения. У нас разные виды спорта», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Сихарулидзе рассказал о вариантах календаря на следующий сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android