«Со спокойной душой отпустили». Сихарулидзе — о переходе Жилиной

Олимпийский чемпион (2002) и действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался о переходе россиянки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана.

«Азербайджан несколько лет просил отпустить Веронику. Её переход не мог быть легитимным, потому что не все документы были оформлены, а также по правилам она проходила карантин. Но все препятствия завершены. Со спокойной душой отпустили её кататься за Азербайджан», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее стало известно, что Жилина получила релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за сборную Азербайджана.

