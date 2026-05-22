Сихарулидзе рассказал об участии ФФККР в приезде Ришо

Олимпийский чемпион (2002) и действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе рассказал об участии ФФККР в приезде известного французского хореографа Бенуа Ришо.

«Мы участвовали в организации приезда Бенуа Ришо в Россию. Мы с уважением относимся к тому, что он делает. Ребята говорят, что им интересно с ним работать. Их никто не заставляет, это их решение, – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Бенуа Ришо в мае 2026 года прибыл в Москву, где поставил программы нескольким известным фигуристам — Камиле Валиевой, Александре Трусовой, Евгению Семененко, Василисе Кагановской/Максиму Некрасову.