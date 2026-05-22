«Мне неприятно». Сихарулидзе — о критике в свой адрес

Олимпийский чемпион (2002) и действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе высказался о критике в свой адрес.

«Когда мне это попадается, становится страшно и неприятно. Но зачастую из того, что я видел, это неквалифицированная критика. Наверное, всё должно быть в мире фигурного катания: и критика, и восхищение. Я достаточно спокойно к этому отношусь, но, к сожалению, зачастую это не по делу. Чтобы спор действительно был полезным и из него можно было сделать какие‑то выводы, человек должен либо профессионально разбираться в вопросе, либо хотя бы понимать, что именно я хотел донести. Возможно, где‑то я сам недостаточно точно выразил свою мысль, ориентируясь на профессиональную аудиторию. А возможно, кто‑то просто неправильно меня понял.

Я спокойно к этому отношусь. Но кому приятно читать критику в свой адрес? Мне — неприятно», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.