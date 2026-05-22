Олимпийский чемпион (2002) и действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что 50 млн россиян посмотрели прошлый сезон фигурного катания по ТВ.

«Нам недавно показали интересные цифры, на мой взгляд – феноменальные. Прошлый сезон фигурного катания посмотрели около 50 млн россиян только по телевизору.

Для любого вида спорта это огромная цифра. Если говорить про онлайн-пространство – около 250 млн пользователей заходили на различные страницы. Мы очень рады этому. Люди интересуются – им интересно фигурное катание, интересны соревнования.

Это плоды нашей работы. Мы восхищены такими цифрами», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.