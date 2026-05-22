«Мало что знаю». Сихарулидзе — о переходе Муравьёвой

Олимпийский чемпион (2002) Антон Сихарулидзе, переизбранный на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), прокомментировал уход фигуристки Софьи Муравьёвой из сборной России.

«Я про Софью Муравьёву мало что знаю. Он пришла и написала заявление о выходе из сборной команды России. Больше я ничего о ней не знаю, предложений по её переходу не поступало. У неё нет документов ни одного из государств, кроме России. Поэтому об этом говорить рано», – передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В мае 2026 года Муравьёва обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить её из состава национальной сборной.