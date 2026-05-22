Ксения Синицына перешла в группу Евгения Плющенко

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына перешла в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в его академии «Ангелы Плющенко». Об этом тренер сообщил в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Евгения Плющенко

«Ксюша, добро пожаловать в наш клуб «Ангелы Плющенко». Сегодня здорово уже поработали!» — подписал Плющенко совместное с фигуристкой фото.

Ксении Синицыной 21 год. Ранее спортсменка тренировалась в группе Светланы Пановой в Москве.

Евгений Плющенко известен по работе с такими фигуристами, как Софья Муравьёва, Елена Костылева, Никита Сарновский.

