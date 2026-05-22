Бойкова/Козловский планируют изучить четверной выброс риттбергер

Трёхкратные чемпионы России в спортивных парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что планируют изучать четверной выброс риттбергер, являющийся элементом ультра-си.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский владеют выбросом сальхов. В этом сезоне они успешно его приземлили на чемпионате России, что позволило им выиграть соревнование.

Пара тренируется у Станислава Морозова в центре фигурного катания заслуженного тренера Российской федерации Этери Тутберидзе в Москве. Ранее, с 2016 по 2023 год, Бойкова/Козловский тренировались в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.