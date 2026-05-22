Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова/Козловский планируют изучить четверной выброс риттбергер

Бойкова/Козловский планируют изучить четверной выброс риттбергер
Комментарии

Трёхкратные чемпионы России в спортивных парах Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили, что планируют изучать четверной выброс риттбергер, являющийся элементом ультра-си.

Напомним, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский владеют выбросом сальхов. В этом сезоне они успешно его приземлили на чемпионате России, что позволило им выиграть соревнование.

Пара тренируется у Станислава Морозова в центре фигурного катания заслуженного тренера Российской федерации Этери Тутберидзе в Москве. Ранее, с 2016 по 2023 год, Бойкова/Козловский тренировались в Санкт-Петербурге под руководством Тамары Москвиной.

Материалы по теме
Сихарулидзе: ISU весной или к началу лета точно примет решение по нашим юниорам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android