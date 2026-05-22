Владимир Литвинцев завершил спортивную карьеру

Азербайджанский фигурист, участник Олимпийских игр в Милане и Пекине Владимир Литвинцев на своей странице в соцсети объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 25 лет.

«Моя соревновательная карьера также подходит к концу. 20 лет на льду были огромной частью моей жизни. Во время этого путешествия были победы и поражения, радость и разочарования, и эти моменты навсегда останутся со мной. Я всегда старался выкладываться на полную с тем, что у меня было, и поэтому не жалею ни о чём. Спасибо всем, кто меня поддерживал, верил в меня и оставался со мной», — написал на своей странице в соцсети Литвинцев.