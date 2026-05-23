«Живу так, как считаю правильным». Софья Муравьёва сделала новое заявление

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигуристка Софья Муравьёва сделала официальное заявление, касающиеся последних новостей в СМИ о себе (каких конкретно — она не уточнила).

«Меня искренне огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения и как много людей готовы им верить.

Хочу прояснить: я не давала никаких комментариев по этому поводу и не планирую этого делать. Я живу так, как считаю правильным, и сама принимаю все решения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше.

От всего сердца желаю вам добра и бережного отношения друг к другу!»— написала Муравьёва в своём телеграм-канале.