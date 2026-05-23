Тренер Морозов рассказал о разнице между мировым и российским парным катанием

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Станислав Морозов ответил на вопрос о разнице между российским и мировым парным катанием.

– Мне кажется, что разрыв между мировым и российским парным катанием сократился.

– Вот если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, то, я думаю, ты бы сразу увидел разницу: по скорости, по качеству элементов и вообще. То, что я сейчас вижу… На Олимпиаде я видел – они все четыре-пять пар катаются на свой уровень. Да, неплохо, они между собой конкурентоспособны. Но выпусти сейчас туда Бойкову, то сразу было бы видно разницу. Может быть, не сильно прямо глобально, но всё равно разницу бы ты увидел, – сказал Морозов в эфире Okko Sport.