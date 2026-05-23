Мама Муравьёвой пообещала обратиться в Роскомнадзор из-за ложных сообщений в СМИ о дочери

Ольга Муравьёва, мама серебряного призёра чемпионата России — 2024 фигуристки Софьи Муравьёвой, заявила, что о дочери распространяют ложную информацию.

«Всем доброго дня! Сообщаю, что все набросы в информационных каналах, порочащие репутацию спортсменки и публикующие ложные посты с неподобающими выводами фиксирую.

В частности, пост от Mash и предыдущие набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложные сообщения, порочащие репутацию спортсменки! Далее прошу не делать подобных выводов!

Канал Mash отказался предоставить данные «журналиста», сотрудника, выпустившего ложный пост с комментариями, и отказал в комментарии об источнике информации. Из этого следует, что есть некие «доброжелатели», которые хотят навредить спортсмену сознательно. Непрофессиональный подход к своей работе ставит под сомнение профпригодность таких «журналистов», — написала Муравьёва в социальных сетях.