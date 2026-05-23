Морозов — о работе с Тутберидзе: никто не указывает, что и как мне делать

Заслуженный тренер России Станислав Морозов рассказал, как у него выстроена коммуникация с Этери Тутберидзе.

– Есть ли какое-то отличие работы в команде Тутберидзе от предыдущих мест?

– Вещь одна-единственная: первый раз в жизни в моей тренерской карьере именно парного катания мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать. Я сам себе режиссёр. Я вижу на тренировке, что они просели, устали; можно что-то выкинуть – я это выкидываю, или меняю нагрузку, или меняю задание. И меня никто не спрашивает, зачем и почему.

Вот это самое главное: меня никто не трогает, я работаю сам по себе, обсуждая с ними, что надо сделать, как надо сделать. И мне никто в ухо не вливает: давай-ка надо так делать. А ты такой: ну, значит, надо так.

– Это даёт внутреннюю свободу.

– Конечно! Я спокоен на тренировках. Точно знаю, что сейчас никто не придёт и не скажет: «Так, вот это мы не делаем, мы делаем вот так». А я знаю, что так делать не надо.

– Как с Этери Георгиевной у вас выстроена коммуникация?

– Меня один-единственный вопрос интересовал. Мы с ней обсудили, я говорю: «У меня один вопрос – если встаёт вопрос какого-то конкретного решения, за кем последнее слово?» Она говорит: «За тобой, ты их тренируешь». Я говорю: «Вот если надо будет решить вот это или это?» Она говорит: «Ты решаешь».

– Для примера: чемпионат России, вопрос – с тройным едем или четверным…

– Это всё обсуждаем.

– Но ты можешь решить, это в твоей компетенции?

– Могу, да. Но в последний момент, когда мы перед Россией решали, четверной мы делаем выброс или тройной, было 3:1, поэтому я проиграл. Этери Георгиевна, два спортсмена. И я такой: ну а чё делать – проиграл. Я думал, хоть кто-то на мою сторону встанет – не-а, 3:1. Не туда подул.

– А что касается тренировочного процесса, все планы за тобой?

– Да-да. Этери Георгиевна приходит только на прокаты. Она говорит своё мнение ребятам: тут просели, там недоделали. Именно по программе, а в сам тренировочный процесс они… Говорит: ты тренер, ты работай.

– Бывает, что ты приходишь к ней за советом?

– Пару раз я что-то спрашивал. Когда мы тулуп делали зеркально. Они пришли с Сихарулидзе и Коганом. Я говорю: «Смотрите, подходит?» А то обычно у нас в первый год: «Это полное г..., никуда не годится». Зато на следующий год все это делают. Сказали, что подходит, оригинально», – сказал Морозов в эфире Okko Sports.