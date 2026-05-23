Распалась спортивная пара итальянцев Сары Конти и Никколо Мачии

Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии, выступающие в парном катании, завершили совместные выступления. Об этом фигуристы сообщили на пресс-конференции.

Мачии принял решение завершить карьеру. Он будет заниматься тренерской деятельностью. Конти планирует искать нового партнёра и продолжать соревноваться.

25-летняя Конти и 30-летний Мачии — бронзовые призёры Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в командном турнире, в личном турнире они заняли шестое место. Также спортсмены являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионатов мира, на чемпионате Европы фигуристы завоевали золото и серебро.