Илья Малинин — о ледовых шоу: там можешь делать абсолютно всё

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин объяснил разницу между выступлением на соревнованиях и в ледовых шоу.

«Нет давления со стороны судей и необходимости выступать безупречно. Ты действительно можешь просто делать абсолютно всё и просто наслаждаться тем, что хочешь делать — выступать перед публикой и не иметь каких‑либо ожиданий относительно того, что нужно. Просто быть собой там, на льду, и показать им, кто такой Илья», — приводит слова Малинина USA TODAY Sports.

21-летний Малинин в сезоне-2025/2026 завоевал золотую медаль на Олимпийских играх – 2026 в Италии в командных соревнованиях. Также он в третий раз стал чемпионом мира, победив на первенстве в Праге, Чехия, и выиграл финал Гран-при.