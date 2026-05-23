Дима Билан поддержал Плющенко-младшего после выступления на музыкальной премии

Российский музыкальный исполнитель Дима Билан поддержал Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после их совместного выступления на премии РУ.ТВ 21 мая. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Александр выступил на льду. Номер стал отсылкой к конкурсу Евровидение-2008, где Евгений Плющенко также сопровождал выступление певца.

«Песня «Гладиатор» на премии РУ.ТВ прозвучала неслучайно. В этом году тема премии — культурный код России. И для меня «Гладиатор» уже много лет — больше, чем просто песня. Это история о памяти, внутренней силе, преемственности поколений и уважении к своим корням. История о пути человека и о том, как каждый проходит через препятствия, сомнения и испытания, чтобы вырасти, состояться, не сломаться и продолжать идти дальше. Иногда этот путь требует характера, терпения и веры даже тогда, когда обстоятельства складываются неидеально.

В интро есть особый текстовый смысл, а на экранах появляются фото моих деда и прадеда. Мой прадед — из личной сотни Николая II, лейб-гвардия Собственного Его Императорского Величества Конвоя. А мой дед — участник Великой Отечественной войны. Для меня это не просто архивные кадры. Это память о людях, через которых ко мне пришли сила, стойкость, уважение к труду и понимание того, что большие победы всегда стоят внутреннего преодоления.

И поэтому особенно знаково, что рядом в этом номере был Саша Плющенко. Когда-то со мной на льду во время Евровидения был его отец, а спустя годы эта история получила продолжение уже в новом поколении.

При этом условия в этот раз были непростыми. Покрытие и так требовало экстренных доработок практически в последний момент, а после предыдущих номеров, когда сцену и пластиковый лёд очищали от реквизита и блёсток, поверхность дополнительно повредилась. Из-за этого выполнять всё задуманное стало ещё сложнее.

Но самое главное, Саша не испугался и вышел делать свою работу. А это уже говорит о характере, воспитании и настоящем спортивном стержне.

Я и сам в детстве сталкивался с огромным количеством препятствий, со стороны взрослых людей, которые не всегда понимали или поддерживали. Но со временем осознаёшь: именно такие ситуации и закаляют, проверяя, насколько сильна личность внутри, готов ли ты продолжать идти своим путём.

И как его крёстный отец я точно знаю: самое ценное — не идеальные обстоятельства, а умение выходить и продолжать, даже когда что-то идёт не по плану. Саша, я всегда рядом, всегда поддержу и всегда буду гордиться твоей смелостью, трудолюбием и тем, каким человеком ты растёшь», — написал Билан у себя в телеграм-канале.