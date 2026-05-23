«Отпуск начался!» Трусова опубликовала кадры с поездки на море с сыном

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что уехала в отпуск, показав совместные фото и видео с девятимесячным сыном Михаилом.

«Судя по вашим комментариям, вы ждали мой отпуск даже сильнее, чем я. Можете больше не волноваться, отпуск начался!» – написала Трусова в телеграм-канале.

Александра Трусова и фигурист Макар Игнатов поженились в августе 2024 года. Спустя год после свадьбы у пары появился на свет сын Михаил. Ранее появилась информация, что Трусова намерена вернуться на соревнования в сезоне-2026/2027. На ледовых шоу и тренировках она демонстрировала успешные попытки исполнения элементов «ультра-си».