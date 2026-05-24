Эван Бэйтс — об Алисе Лью: это больше, чем катание

Двукратный олимпийский чемпион в командном турнире и серебряный призёр ОИ-2026 в танцах на льду Эван Бэйтс высказался о характере своей соотечественницы Алисы Лью.

«К нам подходили люди, которые говорили: «Никогда раньше не смотрел фигурное катание, но увидел Алису на Олимпиаде и купил билет на шоу». Мы очень благодарны за то, что можем привлекать новую аудиторию и людей, которые никогда не видели этот спорт раньше.

Это больше, чем катание. Это о человеке. О её менталитете и подходе к жизни, о том, насколько она верна себе. Это так прекрасно видеть. Она соединилась с миллионами людей, и мы так гордимся ею. Если вы думаете, что всё это изменило Лю, вы глубоко ошибаетесь. Она всё та же восторженная, добрая фигуристка, в которой вы не заподозрите звезду уровня A-list», — приводит слова Бэйтса USA Today.

Алиса Лью стала двукратной чемпионкой на Олимпиаде-2026 в Италии. Сначала она завоевала золото в командном турнире, через неделю – в личном зачёте.