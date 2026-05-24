Пётр Гуменник поделился фотографиями из США

Участник Олимпийских игр 2026 года российский фигурист Пётр Гуменник выложил в социальных сетях фотографии из США, где работает с именитым американским тренером Рафаэлем Арутюняном.

Пётр Гуменник в США Фото: Соцсети Петра Гуменника

Одну из программ для предстоящего сезона Петру Гуменнику поставит хореограф штаба Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Глейхенгауз ранее уже работал с Гуменником: в прошлых сезонах он поставил Петру такие программы, как «Портрет Дориана Грея», «Дюна» и «Парфюмер».

Пётр Гуменник является победителем чемпионата России 2026 года, серебряным и бронзовым призёром чемпионата России и трёхкратным победителем финала Гран-при России.