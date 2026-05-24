Мама Костылевой — о Рубцовой: продажная девочка, способная на всë. Наглая, бесцеремонная

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, рассказала, почему ей неприятна 17-летняя фигуристка Любовь Рубцова.

«Мне Люба стала неприятна после инцидента с органами опеки. Когда директор Анастасия в июне 2025 года зашла в раздевалку к нам и сказала: «Николаева Лиза, пошли расскажешь опеке, как Лену бьëт мать». Лиза сказала, что Лену мать не бьëт, а только ругает. Рубцова, а ты? А Рубцова сказала: «Пойдëмте. Я всë, что нужно, расскажу». За домик, деньги и бесплатные платья, бесплатный лëд и чемодан формы от Яны Александровны [Рудковской]. Продажная девочка, способная на всë.

И на первенстве России — 2025 Рубцова на всех тренировках и шестиминутках мешала специально заходить на УСИ Лене. А ведь других тренировок больше на первенстве нет. Если из 10 попыток тебе восемь помешают, то гарантированно свалишься в программе. После очередного зихера от Рубцовой, во время официальной тренировки, проката под музыку Лены, на первенстве России, наш тренер Плющенко сказал: «Что эта дура не дала тебе на сальхов зайти?» «Да», — ответила Плющенко Лена. Но сделать с ней Плющенко ничего не мог. Понимал, от кого команда по сваливанию Лены на России идëт.

Рубцовой-то терять нечего было на России. Свои три-три она в 10 лет у Давыдова прыгала. Видно, решила деньжат срубить от мамы Люды. У мамы Люды ещё тешилась надежда изгнать Леночку из АП. А что? Не стань тогда, в феврале 2025 года Лена чемпионкой России? Неизвестно, как всë повернулось бы. Так что отношение у меня к Рубцовой — одно. И не поменяется никогда. От таких, как эта! Надо подальше. Да.

Из нашей группы еë попросили перевести к Сарновским (поближе к еë друзьям) все спортсмены. Она старше всех на три года минимум. Никому не уступает. Прорубает лëд до дыр весом. Все просто выли от неë. Наглая. Бесцеремонная. Прëт как бульдозер.

Но мама еë, Аня, представила это совсем по-другому. Давно хотела опровергнуть еë слова. Надеюсь, в этом сезоне Лена не будет вместе с Любой в одной группе. Неизвестно, что от такой спортсменки можно ожидать на льду? Вообще, страшно за Лену. Человек, предавший раз, предаст и второй. От той Любы, которую я знала семь лет назад, ничего не осталось», — написала Ирина Костылева в социальных сетях.